Isak Tangis Sambut Kedatangan 3 Prajurit TNI yang Gugur dalam Tugas di Lebanon

Ketiga jenazah anggota TNI yang gugur ketika bertugas sebagai Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) telah tiba pukul 17.30 WIB di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu sore.

Berdasarkan laporan diterima di Jakarta, Sabtu, ketiga jenazah disemayamkan di Gedung VIP Terminal 3 dan disambut oleh sejumlah prajurit TNI.

Dalam siaran daring, ketiga peti langsung dimasukkan ke dalam tiga mobil jenazah. Rencananya upacara penyambutan akan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon adalah Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Rhomadhon.

Praka Farizal Rhomadhon dilaporkan gugur akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen UNIFIL Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, pada Minggu (29/3).

Tepat keesokan harinya pada Senin (30/3), Indonesia kembali kehilangan lagi dua personelnya di UNIFIL akibat konvoi pasukan yang mereka kawal diserang. Dua personel yang gugur dalam serangan tersebut adalah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Sementara itu, sebanyak lima prajurit TNI yang terluka meliputi Letnan Satu Infanteri Sulthan Wirdean Maulana, Prajurit Kepala (Praka) Deni Rianto, Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan.