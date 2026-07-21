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JPNN.com - Entertainment - Seleb

IShowSpeed Bagikan Momen Saat Bertemu BTS di Final Piala Dunia 2026

Selasa, 21 Juli 2026 – 15:46 WIB
IShowSpeed Bagikan Momen Saat Bertemu BTS di Final Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Memorabilia kedatangan streamer IShowSpeed alias El Kecepatan masih terasa meski telah lama meninggalkan Indonesia. Foto: tangkapan layar akun YouTube IShowSpeed

jpnn.com - Momen menggemaskan terjadi di sela rangkaian acara final Piala Dunia 2026.

Pasalnya, kreator konten asal Amerika, IShowSpeed tak kuasa menyembunyikan rasa bahagianya ketika berkesempatan bertemu langsung dengan BTS, di lokasi acara.

Momen tersebut dibagikan oleh IShowSpeed melalui akunnya di Instagram.

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Dalam video yang diunggah itu, dia tampak melompat kegirangan ketika melihat ketujuh personel BTS berada tak jauh darinya.

Dia pun menghampiri para personel BTS satu persatu dan menyalaminya.

Antusiasme yang sama tampak terlihat dari ketujuh personel boygroup asal Korea Selatan tersebut.

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Menariknya, IShowSpeed sempat memamerkan backflip, yang langsung disambut sorak-sorai oleh RM cees.

Kemudian, IShowSpeed dan para personel BTS pun tampak berfoto bersama.

 IShowSpeed tak kuasa menyembunyikan rasa bahagianya ketika berkesempatan bertemu langsung dengan BTS, di lokasi acara.

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TAGS   Piala Dunia 2026  IShowSpeed  BTS  Final Piala Dunia 
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