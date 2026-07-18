Isi Dompet

jpnn.com - Tujuan utama saya ke Rusia adalah Moskow. Itu saya jadwalkan sebagai "mampir". Yakni dalam perjalanan pulang dari Amerika dan Kanada. Dari Moskow saya ingin ke St. Petersburg. Itu pun kalau dapat visa.

Manusia hanya bisa merencanakan. Amerika yang menentukan: tidak ada lagi penerbangan dari salah satu kota di Amerika ke Moskow. Pun dari Kanada. Ups. Tidak apa-apa. Saya bisa terbang ke salah satu negara Eropa bagian utara. Transit di situ untuk ke Moskow.

Semua itu nanti saja dipikir. Konsentrasi ke Piala Dunia dulu.

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Setelah tim Amerika kalah Piala Dunia sudah selesai. Saya ke Kanada. Tim Kanada juga kalah. Piala Dunia pun sudah selesai di Kanada.

Saya mulai mikir ke Moskow: lewat mana. Paling enak lewat London. Tidak mungkin. Inggris bersikap lebih keras ke Rusia daripada Amerika. Tidak akan ada penerbangan London-Moskow.

Mungkin lewat Polandia saja –sebagai bekas anggota Uni Soviet, Rusia mestinya punya hubungan khusus. Ternyata juga tidak ada hubungan Warsawa-Moskow. Pun bila lewat kereta api antarnegara.

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Lantas saya terpikir lewat Helsinki, Finlandia. Kalau toh tidak ada penerbangan Helsinki-Moskow kan bisa naik kereta api. Dari Helsinki ke St Petersburg lantas ke Moskow. Dekat sekali. Ibarat dari Purwokerto ke Bandung. Saya tahu ada jalur kereta api khusus yang secara rutin menghubungkan Helsinki-St Petersburg.

Ternyata sejak Amerika menjatuhkan sanksi ke Rusia, jalur kereta api ini pun ditutup. Buntu.