Isi Liburan Sekolah dengan Petualangan Seru di Lippo Malls

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut dimulainya musim liburan sekolah, Lippo Malls Indonesia (LMI) menghadirkan program spesial bertajuk “Season of Adventure”, sebuah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan, edukatif, dan penuh keceriaan bagi anak-anak serta keluarga.

Berlangsung mulai 10 Juni hingga 19 Juli 2026, program ini menghadirkan berbagai karakter favorit anak-anak yang dikenal lucu, menghibur, dan memiliki nilai-nilai positif yang dekat dengan dunia anak.

Melalui kehadiran karakter-karakter tersebut, Lippo Malls ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendorong interaksi, kreativitas, dan kebersamaan keluarga selama masa liburan sekolah.

Berbagai karakter internasional dan regional akan hadir secara eksklusif di sejumlah mal yang dikelola Lippo Malls Indonesia, antara lain Minions di Lippo Mall Puri, Tuti & Friends di Lippo Mall Nusantara, Sesame Street di Lippo Mall Kemang, Hello Jadoo di Gajah Mada Plaza, Baby Tree di Senayan Park, Moko di Lippo Mall Cikarang, dan Robocarpoly di Plaza Medan Fair.

Program Meet & Greet karakter ini akan berlangsung pada setiap hari Sabtu dan Minggu selama periode kegiatan berlangsung,

Selain sesi meet & greet dan pertunjukan spesial bersama karakter favorit, setiap mal juga akan menghadirkan beragam aktivitas interaktif yang dirancang khusus untuk anak-anak, mulai dari lomba kreativitas, permainan edukatif, workshop, hingga berbagai kegiatan yang dapat mendorong anak untuk belajar sambil bermain.

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Untuk melengkapi kebutuhan keluarga menjelang tahun ajaran baru, rangkaian Season of Adventure juga menghadirkan Back to School Bazaar yang menawarkan berbagai kebutuhan anak, mulai dari perlengkapan sekolah, buku, alat tulis, tas, sepatu, hingga mainan edukatif dari berbagai merek pilihan.

Di Medan, kemeriahan Back to School dapat dinikmati di Sun Plaza dan Plaza Medan Fair. Sun Plaza menghadirkan Let's Race, rangkaian aktivitas bertema otomotif yang menampilkan kompetisi Hot Wheels, Toys Fair bersama Mattel, Hot Wheels, dan Kidz Station, serta kompetisi Pokémon Mezastar.