Isi Pembicaraan Prabowo dengan Macron soal Palestina, Semoga Bermanfaat

jpnn.com - PARIS - Presiden Prabowo Subianto mengungkap isi pembicaraannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris pada Kamis (28/5) waktu setempat.

Prabowo mengatakan dirinya dan Macron memiliki pandangan serupa tentang stabilitas Timur Tengah, mendukung solusi dua negara sebagai hal penting untuk kemerdekaan Palestina dan perdamaian regional.

RI 1 mengatakan stabilitas di Timur Tengah tetap penting karena dampaknya terhadap pasokan energi global.

“Perdamaian di Timur Tengah adalah kepentingan bersama. Prancis telah menjadi salah satu pelopor yang mendorong dukungan untuk solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina,” kata Prabowo.

“Indonesia tetap berpendapat bahwa tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara dan keadilan bagi rakyat Palestina,” imbuh pemilik klub Super League Garudayaksa FC itu.

Dia menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung inisiatif dan upaya diplomatik yang bertujuan menjaga perdamaian global.

Prabowo mengatakan konflik dan perang tidak akan memberikan manfaat di dunia yang makin terhubung melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Kami senang bahwa kini kami memiliki kemitraan strategis yang komprehensif dan mengharapkan kerja sama yang lebih konkret, seimbang, dan berdampak di masa mendatang,” kata Prabowo.