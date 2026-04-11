Isi Pleidoi Dinilai Lebai oleh Suami Irish Bella, Ammar Zoni Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni buka suara terkait isi pleidoi yang dia sampaikan di persidangan, dan menuai komentar suami Irish Bella, Haldy Sabri.

Ammar Zoni menegaskan bahwa narasi yang dia tuangkan dalam pembelaannya bukanlah dramatisasi, melainkan gambaran perjalanan hidupnya.

"Saya sudah bicarakan dari awal kalau perjalanan hidup saya ya memang seperti itu dan bukan mengada-ada,” ujar Ammar Zoni, dikutip dari kanal Intens Investigasi di YouTube, Sabtu (11/4).

Ammar juga menyinggung bahwa sebagian besar kisah yang disampaikan bukan hal baru, karena sebelumnya telah terdokumentasi dan diketahui publik melalui pemberitaan media.

Menurut Ammar, pledoi tersebut dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi di hadapan hukum, bukan untuk menciptakan opini publik.

“Saya tidak ada untuk menyinggung siapa-siapa, dan bahkan saya juga bilang meminta maaf kalau ada yang tersinggung dari isi pledoi,” katanya.

Dia menekankan bahwa dokumen pembelaan tersebut sejatinya bersifat internal dan ditujukan kepada majelis hakim, bukan untuk konsumsi luas.

Sorotan yang muncul, kata Ammar, tidak lepas dari posisinya sebagai figur publik yang membuat setiap pernyataannya mudah menjadi perhatian.