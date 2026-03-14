Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Hikmah Ramadan

Isi Ramadan dengan Hal Mulia, Napi Rutan Muntok Belajar Pemulasaran Jenazah

Sabtu, 14 Maret 2026 – 11:03 WIB
Para warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas IIB Muntok dibekali keahlian pemulasaran jenazah. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ada pemandangan berbeda di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Muntok selama bulan suci Ramadan tahun ini.

Tidak hanya menghabiskan waktu dengan tadarus Al-Quran, para warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga dibekali keahlian khusus yang dibutuhkan masyarakat, yakni pemulasaran jenazah.

Melalui bimbingan instruktur berpengalaman, para narapidana ini tampak khusyuk mempelajari tata cara mengurus jenazah sesuai tuntunan syariat Islam. Mulai dari memandikan, mengafani, hingga menyalatkan jenazah.

Kepala Rutan Muntok, Andri Ferly menyatakan bahwa pelatihan ini bukan sekadar pengisi waktu luang. Dia ingin para warga binaan memiliki bekal nyata saat kembali ke tengah masyarakat nanti.

Tak main-main, para peserta yang dinyatakan lulus dan kompeten bakal menerima sertifikat sebagai bukti keahlian mereka.

"Kami ingin setelah mereka kembali ke masyarakat, mereka membawa bekal yang nyata dan dibutuhkan oleh lingkungan. Sertifikat ini membuktikan keterampilan mereka telah memenuhi standar sesuai tuntunan agama Islam," kata Ferly dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Sabtu (14/3).

Ferly berharap pelatihan ini mampu meruntuhkan stigma negatif yang selama ini melekat pada sosok narapidana. 

Dengan menyandang status sebagai tenaga pemulasaran, para WBP diharapkan bisa memiliki peran penting di lingkungan tempat tinggalnya kelak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan  Belajar Pemulasaran Jenazah  Napi Rutan Muntok  Rutan Muntok 
BERITA RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp