Isi Soundtrack Garuda Di Dadaku, Quinn Salman Rilis Video Klip Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Quinn Salman merilis video musik, Bersama Sang Garuda, yang merupakan original soundtrack film animasi, Garuda Di Dadaku.

Lebih dari sekadar video musik, Bersama Sang Garuda menjadi dokumentasi perjalanan penuh keceriaan yang dijalani Quinn Salman dan para pengisi suara film animasi Garuda Di Dadaku bersama ribuan anak Indonesia selama rangkaian kegiatan promosi film.

Video musik tersebut menghadirkan berbagai momen kebersamaan yang hangat, mulai dari lomba mewarnai, bermain sepak bola bersama komunitas dan sekolah sepak bola, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan para pemain film Garuda Di Dadaku dengan anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia.

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Dalam video, Quinn Salman tampil bersama Keanu Azka, pengisi suara Putra, David Obinna sebagai Kapri, dan Abirama Putra sebagai Fatih. Kebersamaan terekam dalam berbagai aktivitas yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir, menghadirkan semangat yang sama dengan pesan utama film Garuda Di Dadaku: bahwa mimpi besar akan terasa lebih mungkin untuk diraih ketika tidak berjalan sendirian.

Salah satu momen yang ditampilkan adalah rangkaian lomba mewarnai Garuda Di Dadaku yang telah digelar di 11 kota, yaitu Cibitung, Depok, Bogor, Jakarta, Lampung, Cipanas, Cirebon, Karawang, Sidoarjo, Garut, dan Cikupa. Kegiatan tersebut mendapat sambutan hangat dengan melibatkan lebih dari 1.800 peserta anak-anak dari berbagai daerah.

Lagu Bersama Sang Garuda juga memiliki makna tersendiri bagi Quinn Salman karena turut terlibat dalam proses penulisan liriknya.

Terinspirasi dari persahabatan Putra, Naya, dan Gaga dalam Garuda Di Dadaku, lagu itu lahir dari gagasan sederhana bahwa setiap anak berhak memiliki mimpi besar, dan setiap mimpi akan terasa lebih ringan ketika ada orang-orang yang mendukung, menemani, dan percaya.

“Yang aku suka dari lagu ini adalah rasanya seru, hangat, dan bikin semangat. Buat aku, mengejar mimpi itu enggak harus sendirian. Selalu lebih menyenangkan kalau ada sahabat, keluarga, dan orang-orang yang percaya sama kita. Semoga lewat lagu dan video musik ini, teman-teman yang menonton jadi makin semangat untuk berani punya mimpi besar dan menikmati perjalanannya bersama orang-orang yang mereka sayang,” ungkap Quinn Salman.