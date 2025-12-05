Close Banner Apps JPNN.com
Isi Waktu Libur Sekolah, SMK Budi Luhur Siap Putar 8 Film Karya Siswanya di Bioskop XXI

Jumat, 05 Desember 2025 – 11:15 WIB
SMK Budi Luhur akan memberikan hiburan dengan memutarkan film hasil produksi siswa-siswinya di Bioskop XXI Cinema, Bintaro, Tangerang Selatan. Foto: Dokumentasi SMK Budi Luhur

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Masa liburan sekolah segera tiba pada Desember 2025 ini.

Jika seluruh sekolah akan meliburkan kegiatan belajar mengajarnya hingga awal 2026, berbeda dengan salah satu SMK di Cileduk, Kota Tangerang, Banten, yang akan memberikan hiburan dengan memutarkan film hasil produksi siswa-siswinya di Bioskop XXI Cinema.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak delapan film yang diproduksi oleh siswa-siswi SMK Budi Luhur dapat disaksikan di Bioskop XXI Cinema di bilangan Bintaro, Tangerang Selatan.

Kedelapan film yang bisa disaksikan untuk mengisi waktu liburan sekolah di Bioskop XXI Cinema tersebut:

1. Film Satu Klik Ribuan Masalah

Film ini menceritakan seorang pria muda yang hidup pas-pasan bernama Aldo.

Aldo mengalami kesulitan ekonomi yang membuatnya terdesak mencari jalan pintas melalui pinjaman online alias pinjol.

Namun, tanpa Aldo sadari bahwa dalam setiap Klik yang dirinya lakukan telah membuka ribuan masalah dalam hidupnya.

Ini 8 film yang diproduksi oleh siswa-siswi SMK Bydi Luhur yang dapat disaksikan di bioskop XXI Cinema, Bintaro, Tangerang Selatan

