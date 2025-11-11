Islah Bahrawi Sebut Tragedi SMAN 72 Cermin Runtuhnya Moral di Era Digital

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat terorisme Islah Bahrawi angkat bicara terkait tragedi ledakan di SMAN 72 Jakarta. Akibat insiden yang melukai puluhan korban tersebut menjadi cermin atas runtuhnya bimbingan moral dan spiritualitas di era digital.

Menurut dia, ancaman radikalisme kini tak lagi berbentuk organisasi besar, melainkan bisa lahir dari individu muda yang tersesat dalam ruang digital. Kasus itu, kata dia, menyingkap sisi gelap generasi muda yang kehilangan arah spiritual dan saluran normatif dalam mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap kehidupan sosial.

“Generasi muda sekarang sangat eksplosif karena tidak punya ruang untuk menyalurkan kegelisahannya melalui jalur yang sehat, sosial, ekonomi, atau politik,” kata Islah di Jakarta, Selasa.

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) itu menilai media sosial kini menjadi “ruang dakwah baru” bagi ideologi kebencian. Tanpa bimbingan moral dan keagamaan yang kuat, generasi Z dan Alpha mudah terjebak dalam algoritma kebencian yang memperkuat emosi negatif dan menormalisasi kekerasan.

“Ketika ruang-ruang itu tertutup, maka pelampiasannya bisa berupa tindakan ekstrem, tawuran, atau bahkan kekerasan yang lebih besar," kata dia.

Dia menilai proses radikalisasi hari ini tidak lagi memerlukan ideologisasi panjang. Cukup dengan algoritma yang memberi ruang bagi kebencian, maka terjadilah echo chamber yang menjerumuskan anak muda pada ekstremisme.

Menurut dia, kondisi psikososial dan spiritual anak muda hari ini sangat rentan karena lemahnya kontrol dari lingkungan terdekat, baik keluarga, tetangga, dan masyarakat. Di sisi lain, pencegahan ekstremisme tidak bisa hanya dibebankan kepada negara.

"Pengawasan harus dimulai dari keluarga, dari RT, RW, hingga komunitas keagamaan. Semua elemen sosial harus diaktifkan kembali secara sistematis,” kata dia.