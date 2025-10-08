Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Islah di PPP, Gus Yasin Jadi Sekretaris Jenderal

Rabu, 08 Oktober 2025 – 07:48 WIB
Islah di PPP, Gus Yasin Jadi Sekretaris Jenderal - JPNN.COM
Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, ditunjuk sebagai Sekjen PPP. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - SEMARANG - Taj Yasin Maimoen ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau PPP

Wakil Gubernur Jawa Tengah itu akan mendampingi Ketua Umum Mardiono dan Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto.

Itu merupakan hasil islah antara dua kubu yang sebelumnya saling mengeklaim kemenangan pada Muktamar ke-10 PPP akhir September lalu.

Baca Juga:

Lelaki yang akrab disapa Gus Yasin ini menyebut langkah rekonsiliasi itu menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang Ka'bah tersebut.

Menurutnya, keputusan untuk bersatu diambil demi menjaga keutuhan partai.

“Alhamdulillah hasil Muktamar ke-10 PPP itu tidak mungkin ada dua. Jadi, ada islah, ada kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di tubuh PPP,” ujarnya saat ditemui di kediaman pribadinya di Kedaton Terrace Boulevard B1, BSB City, Kota Semarang, Selasa (7/10).

Baca Juga:

Dia menjelaskan semangat rekonsiliasi itu didorong oleh keinginan seluruh kader agar PPP bisa kembali lolos ke Senayan pada pemilu mendatang.

“Kawan-kawan dari DPC dan DPW pengin PPP kembali ke Senayan. Kami ingin ada perubahan dalam tubuh partai ini untuk menuju Senayan,” katanya.

Gus Yasin ini menyebut langkah rekonsiliasi itu menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang Ka'bah tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gus Yasin  PPP  Mardiono  Agus Suparmanto 
BERITA GUS YASIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp