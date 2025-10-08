Islah di PPP, Gus Yasin Jadi Sekretaris Jenderal

jpnn.com - SEMARANG - Taj Yasin Maimoen ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.

Wakil Gubernur Jawa Tengah itu akan mendampingi Ketua Umum Mardiono dan Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto.

Itu merupakan hasil islah antara dua kubu yang sebelumnya saling mengeklaim kemenangan pada Muktamar ke-10 PPP akhir September lalu.

Lelaki yang akrab disapa Gus Yasin ini menyebut langkah rekonsiliasi itu menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang Ka'bah tersebut.

Menurutnya, keputusan untuk bersatu diambil demi menjaga keutuhan partai.

“Alhamdulillah hasil Muktamar ke-10 PPP itu tidak mungkin ada dua. Jadi, ada islah, ada kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di tubuh PPP,” ujarnya saat ditemui di kediaman pribadinya di Kedaton Terrace Boulevard B1, BSB City, Kota Semarang, Selasa (7/10).

Dia menjelaskan semangat rekonsiliasi itu didorong oleh keinginan seluruh kader agar PPP bisa kembali lolos ke Senayan pada pemilu mendatang.

“Kawan-kawan dari DPC dan DPW pengin PPP kembali ke Senayan. Kami ingin ada perubahan dalam tubuh partai ini untuk menuju Senayan,” katanya.