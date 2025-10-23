Ismed Sofyan dan Atep Turun Gunung, Buru Bibit Muda Sepak Bola di Jabodetabek

jpnn.com - Legenda sepak bola Indonesia, Ismed Sofyan dan Atep terjun langsung mencari bibit pemain muda di kawasan Jabodetabek.

Mantan penggawa Persija Jakarta itu terlibat dalam ajang pencarian bakat pesepak bola KU-10 dan KU-12 bertajuk LOTTE Bintang Muda-Generasi Masa Depan 2025.

Keduanya akan menyeleksi 40 pemain yang telah dibagi ke dalam empat tim.

Ismed maupun Atep mengaku terhormat dapat menjaring bakat-bakat terbaik dunia sepak bola nasional meski hanya di kawasan Jabodetabek.

"Saya pikir LOTTE Bintang Muda-Generasi Masa Depan 2025 merupakan wadah bagi generasi muda untuk berkompetisi dan bersaing satu sama lain," ungkap Ismed.

"Sebagai mantan pemain, ini bentuk timbal balik kami untuk dunia sepak bola Indonesia. Diharapkan ke depannya bisa lahir generasi terbaik pesepak bola Tanah Air," timpal Atep.

Keduanya juga akan memberikan pelatihan dasar sepak bola, mulai dari teknik passing hingga shooting.

Selain itu, Ismed dan Atep akan membagikan materi fisik, strategi, dan pelatihan mental kepada para pemain muda.