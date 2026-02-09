Isra Mikraj 2026: Ketua DPRD Bogor Ingatkan Warga Perkuat Spiritualitas

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil menghadiri peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, di Masjid Agung Kota Bogor, 2026.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat menjadikan shalat sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari.

Adityawarman menyampaikan bahwa peringatan Isra Mi’raj tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi momentum untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri sebagai umat Muslim.

“Perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, merupakan peristiwa luar biasa. Di sanalah beliau menerima perintah salat lima waktu langsung dari Allah SWT,” ujar Adityawarman.

Dia menjelaskan, inti dari peristiwa Isra Mikraj adalah penegasan pentingnya ibadah shalat sebagai fondasi kehidupan seorang Muslim.

Menurutnya, salat tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membentuk karakter sosial yang baik.

“Momentum memperingati Isra Mikraj Rasulullah SAW bagi kita sekalian untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri,” katanya.

Lebih lanjut, Adityawarman mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menempatkan salat sebagai prioritas utama di tengah kesibukan aktivitas.