Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Opini

Isra Miraj dan Tanggung Jawab Umat Menjaga Persatuan Bangsa

Oleh: Irfan Ahmad Fauzi/Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Umat Islam (PUI)

Jumat, 16 Januari 2026 – 18:52 WIB
Isra Miraj dan Tanggung Jawab Umat Menjaga Persatuan Bangsa - JPNN.COM
Foto: dok pribadi Irfan Ahmad Fauzi/Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Umat Islam (PUI)

jpnn.com, JAKARTA - Peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha sering dipahami sebagai mukjizat spiritual yang meneguhkan keimanan.

Namun, jika dibaca lebih dalam, Isra juga menyimpan pesan sosial dan kebangsaan yang relevan bagi Indonesia hari ini: persatuan umat adalah prasyarat bagi keselamatan bangsa.

Isra bukan sekadar perpindahan fisik dari satu tempat suci ke tempat suci lainnya.

Baca Juga:

Ia adalah simbol keterhubungan. Dua masjid, dua wilayah yang berjauhan, dua konteks sosial yang berbeda, dipertautkan dalam satu perjalanan kenabian. 

Pesannya jelas: umat Islam dipanggil untuk melampaui sekat-sekat geografis, identitas, dan kepentingan sempit demi tujuan yang lebih besar, yakni kemaslahatan bersama.

Dalam sejarah Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai ruang ibadah, tetapi juga pusat peradaban. Di sanalah umat belajar, bermusyawarah, menyelesaikan konflik, dan merawat persatuan. 

Baca Juga:

Ketika masjid kehilangan fungsi sosialnya dan hanya dipahami secara ritual, umat pun berisiko kehilangan daya ikatnya. 

Isra Miraj mengingatkan bahwa spiritualitas sejati justru harus melahirkan tanggung jawab sosial.

Peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha sering dipahami sebagai mukjizat spiritual yang meneguhkan keimanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Isra Miraj  Islam  organisasi  Ormas Islam 
BERITA ISRA MIRAJ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp