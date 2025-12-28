Close Banner Apps JPNN.com
Israel Akui Somaliland, Dewan Keamanan PBB Panik

Minggu, 28 Desember 2025 – 13:45 WIB
Israel Akui Somaliland, Dewan Keamanan PBB Panik - JPNN.COM
Arsip - Pertemuan Dewan Keamanan PBB, tentang resolusi mengenai tindakan Rusia terhadap Ukraina, di Markas Besar PBB di New York City, AS, 25 Februari 2022. (ANTARA/Reuters/Carlo Allegri/pri)

jpnn.com, NEW YORK CITY - Dewan Keamanan PBB akan mengadakan sidang darurat mengenai pengakuan Israel atas Somaliland dengan perkiraan banyaknya kritik dari beberapa negara anggota atas langkah tersebut.

"Dewan Keamanan PBB akan mengadakan sidang darurat pada Senin menyusul pengakuan Israel terhadap Republik Somaliland," kata Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, di media sosial AS, X, pada Sabtu.

"Kami tidak akan menghindari diskusi politik," tambahnya.

Baca Juga:

Ia mengatakan Israel akan "terus bertindak secara bertanggung jawab dan bijaksana, untuk memperkuat kerja sama dengan mitra yang berkontribusi pada stabilitas regional."

Langkah ini menuai kritik luas dari negara-negara di Afrika, Timur Tengah, serta Turki dan Pakistan. Organisasi Kerja Sama Islam dan Uni Afrika juga mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan Somalia.

Israel menjadi negara pertama di dunia pada Jumat (26/12) yang mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat.

Baca Juga:

Somaliland, yang belum mendapat pengakuan resmi sejak mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada 1991, beroperasi sebagai entitas administratif, politik, dan keamanan yang secara de facto independen, dengan pemerintah pusat tidak mampu menegakkan kendali atas wilayah tersebut, dan kepemimpinannya tidak mampu mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya.

Pemerintah Somalia menolak mengakui Somaliland sebagai negara merdeka, menganggapnya sebagai bagian integral dari wilayahnya, dan memandang setiap kesepakatan atau keterlibatan langsung dengannya sebagai pelanggaran kedaulatan dan persatuan Somalia. (ant/dil/jpnn)

Israel menjadi negara pertama di dunia yang mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat pada Jumat (26/12)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

TAGS   Israel  Somaliland  Dewan Keamanan Pbb  DK PBB  israel akui somaliland 
