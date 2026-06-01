Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Israel Gempur Beirut, Iran Siap Turun Tangan Bela Lebanon

Senin, 01 Juni 2026 – 19:56 WIB
Israel Gempur Beirut, Iran Siap Turun Tangan Bela Lebanon - JPNN.COM
Asap mengepul dari kota Kafr Jouz di provinsi Nabatieh saat pasukan Israel menargetkan daerah tersebut pada 2 Mei 2026. (ANTARA/Ramiz Dallah - Anadolu Agency/pri.)

jpnn.com, ISTANBUL - Pemerintah Iran menegaskan kesiapannya untuk membantu Lebanon menghadapi agresi ilegal Israel menyusul perintah serangan udara terbaru di Beirut oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Senin (1/6/2026).

“Kami telah menegaskan dan terus menegaskan bahwa gencatan senjata di Lebanon merupakan bagian integral dari setiap gencatan senjata dan setiap kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, dalam konferensi pers yang dikutip kantor berita IRNA.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai Kepala Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, pada Senin memerintahkan militer untuk melancarkan serangan udara di ibu kota Lebanon, Beirut, dalam eskalasi terbaru meskipun gencatan senjata di Lebanon masih berlaku.

Baca Juga:

Adapun ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Teheran membalas dengan serangan yang menargetkan Israel dan sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, serta menutup Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi pembicaraan lanjutan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan.

Sejak itu, kedua pihak terus saling bertukar proposal dalam upaya melanjutkan perundingan langsung dan mengakhiri konflik.(antara/jpnn)

Baca Juga:

Iran menegaskan kesiapannya untuk membantu Lebanon menghadapi agresi ilegal Israel menyusul perintah serangan udara terbaru di Beirut oleh PM Netanyahu, Senin.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   agresi militer Israel 
BERITA AGRESI MILITER ISRAEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp