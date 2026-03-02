Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Israel Serang Iran, Connie Bakrie Minta Prabowo Segera Keluar dari BoP

Senin, 02 Maret 2026 – 13:31 WIB
Israel Serang Iran, Connie Bakrie Minta Prabowo Segera Keluar dari BoP - JPNN.COM
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie di kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/10). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pakar geopolitik dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) menyusul serangan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.

"Menurut saya, Pak, dengan segala hormat, ya, ini kayaknya kesempatan exit door, nih, buat Indonesia keluar dari BoP," kata dia melalui Instagram akun @profconnierahakundinibakrie dikutip Senin (2/3).

Diketahui, BoP adalah organisasi di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bentukan Presiden AS Donald Trump.

Baca Juga:

Conie merasa BoP tidak bisa mewujudkan perdamaian di Gaza menyusul tindakan AS yang menyerang Iran.

"Board of Peace menurut saya sudah lagi bukan judulnya Board of Peace, tetapi jadi Board of War dengan kejadian ini," kata Guru Besar Universitas St. Petersburg, Rusia, itu.

Connie berharap Prabowo segera membawa Indonesia kembali ke status negara nonblok setelah keluar dari BoP.

Baca Juga:

"Jadi, tolong, Pak Prabowo, kita, tuh, perlu exit door, ya, Pak. Jadikan exit door, dan kita kembalilah kepada posisi kita non-alignment atau nonblok tadi," kata peraih gelar Master of Science dari Universitas Indonesia (UI) itu.

Connie menyebut Indonesia bakal fleksibel memainkan politik luar negeri bebas aktif ketika keluar dari BoP bentukan Trump. 

Pakar geopolitik Connie Rahakundini Bakrie menyebut Indonesia bakal fleksibel memainkan politik luar negeri bebas aktif ketika keluar dari BoP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BoP  Board of Peace  Iran  Israel  Prabowo  connie bakrie 
BERITA BOP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp