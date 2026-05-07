Istana Ajak Homeless Media Kolaborasi dengan Pemerintah Jangkau Publik

Kamis, 07 Mei 2026 – 10:03 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan pihaknya merangkul New Media Forum untuk penyebaran informasi kinerja pemerintah.

New Media sendiri kerap dikenal sebagai homeless media yang merupakan penyebar informasi di platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, Twitter/X.

“New Media Forum ini sebuah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi, dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media, tetapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media,” ucap Qodari, pada Rabu (6/5).

Qodari lalu memerinci, terdapat sejumlah homeless media yang dirangkul oleh pemerintah, seperti Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusicgram, Infipop, Narasi, Muslimvlog, USS Feed, Bapak-Bapak ID, ini cocok buat kita ini Bapak-Bapak ID, Menjadi Manusia, GNFI, Creativox, Kok Bisa?, Taubaters.

“Pandemic Talks, Kawan Hawa, Folix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Good States, Hai Dulu, Proud Project, Vebis, Unframe, Kumpul Leaders, CXO Media, Volix Media, How To Do Nothing, Everless Media, Geometry Media, Folks Diary, Dream, Melodi Alam, NKTSHI, Modestalk, Lead Media, Nalar TV, Mahasiswa dan Jakarta, North West, dan mature Indonesia,” jelasnya.

Menurut dia, kehadiran New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional.

“Juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realitas media atau realitas komunikasi kita,” tutur Qodari.

Walau begitu, Bakom disebut masih mendiskusikan terkait mekanisme cover both side oleh new media layaknya media konvensional.

