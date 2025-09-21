Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Istana Buka Suara Soal Banyak Siswa Keracunan MBG

Minggu, 21 September 2025 – 05:56 WIB
Istana Buka Suara Soal Banyak Siswa Keracunan MBG - JPNN.COM
Siswa-siswi yang keracunan makanan usai santap MBG saat dirawat di puskesmas. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Keracunan massal siswa terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus saja terjadi di banyak daerah. Program ini pun saat ini menjadi polemik di masyarakat.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG ini. Kata dia, program tersebut harus dibenahi, baik dari sisi mekanisme maupun kelembagaan, agar tujuan utama dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

"Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kami khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan," kata Qodari dikutip Minggu (21/9).

Baca Juga:

Qodari menerangkan MBG seharusnya dirancang sebagai program dengan standar "zero accident".

"Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan," ujarnya.

Namun, sejak awal pelaksanaan, justru sudah muncul sejumlah kasus keracunan, termasuk peristiwa terbaru pada Kamis (18/9) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menimpa 569 siswa.

Baca Juga:

"Justru karena ada kejadian kemarin dan melihat tren dan perkembangannya, ada perspektif yang dari kami sebagai KSP itu harus disampaikan dan dipahami, bahwa ini program yang konsepnya itu zero tolerance terhadap accident, alias zero accident," ujarnya.

Menurut dia, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara tidak boleh menoleransi insiden tersebut.

Keracunan massal siswa terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus saja terjadi di banyak daerah. Program ini pun saat ini menjadi polemik di masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   keracunan  Istana  mbg  siswa keracunan  Siswa keracunan MBG  kesehatan 
BERITA KERACUNAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp