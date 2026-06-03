Istana Buka Suara soal Kejagung Geledah Kantor BGN
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi soal Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (3/6).
Prasetyo meminta agar memberikan waktu kepada aparat yang sedang bertugas menggeledah kantor tersebut.
“Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya,” kata Pras dalam pesannya, pada Rabu (3/6).
Menurut dia, penggeledahan aparat itu salah satunya sebagai komitmen untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen semua kementerian maupun lembaga.
Prasetyo pun mengingatkan agar para pejabat bisa menghindari diri dari hal-hal yang melanggar norma saat menjalankan pemerintahan.
“Mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma terutama norma-norma hukum,” tuturnya.
Sebelumnya, Kejagung menggeledah kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochamad Jeffry membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut.