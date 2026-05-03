jpnn.com - Jumlah penduduk IKN terus bertambah: kini sudah 1.000 orang. Semua pegawai IKN –pegawai negeri maupun kontrak.

Bangunan yang sudah jadi: Istana Garuda, gedung Sekretariat Negara, lima gedung Kemenko, gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Istana Wakil Presiden, gedung Otorita IKN, dan beberapa rumah susun.

Di sebelah Istana Garuda terlihat sekelompok bangunan. Ada masjid kecil, ada rumah besar, ada beberapa bangunan pendukung. Itu adalah rumah kediaman presiden.

Dari Masjid Negara saya ingin melihat Istana Garuda. Jalan menuju istana cukup lebar: dua jalur masing-masing tiga lajur. Di antara masjid dan istana terlihat gedung otorita, Istana Wapres, dan lima gedung Kemenko. Jarak Masjid Negara ke Istana Garuda sedikit lebih jauh dari Istiqlal ke Istana Merdeka. Tapi jaraknya hanya 3,5 km terpisah.

Mulanya saya tidak bisa belok kanan ke jalan yang melintas di depan Istana Garuda. Jalan ditutup untuk umum. Di perempatan itu kami lurus. Lewat jalan lebar. Dua arah tanpa pembatas di tengah. Dari perempatan itu bangunan Istana terlihat jelas. Jalan itu sendiri melewati samping Istana. Saya minta Kang Sahidin menjalankan mobil sangat pelan. Agar bisa mengamati detik bangunan megah nan unik itu.

Tepat di samping Istana saya minta mobil berhenti. Dari sudut ini bisa mengambil foto dengan sangat baik: terlihat betapa pipih sayap Istana yang melambangkan sayap lambang Garuda itu.

Tak lama kemudian Pak Rizal Effendy mendapat kontak dari ''dalam'': kami diizinkan masuk. Mantan wali kota Balikpapan itu memang sering ke IKN. Di bulan Ramadan lalu ia salat tarawih di IKN. Idulfitri pun salat di IKN.