Istana Hormati Semua Pendapat soal Penolakan Wacana Pilkada Lewat DPRD

Jumat, 09 Januari 2026 – 10:04 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Kamis (9/1). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi penolakan masyarakat terkait wacana pemilihan kepada daerah (pilkada) lewat DPRD.

Hasil survei LSI Denny JA sendiri menunjukkan sebanyak 66,1 persen responden menolak usul pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Menurut Prasetyo, pemerintah menghormati seluruh pendapat dan masukan dari masyarakat.

“Ya kita, kan, menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan, kan, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung sementara belum,” ucap Prasetyo di Istana Negara, pada Kamis (9/1).

Dia menuturkan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD pun belum sah dan masih sebatas wacana yang akan dibahas.

“Enggak ada masalah juga, kita lihat nanti,” kata dia.

Isu pilkada melalui DPRD belakangan disorot. Mayoritas partai politik di DPR RI mendukung wacana tersebut.

Enam dari delapan fraksi di DPR yang menyatakan dukungan usulan tersebut, yaitu Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.

