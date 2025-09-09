Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Istana Jawab Rumor soal Pencopotan Budi Gunawan - Sri Mulyani

Selasa, 09 September 2025 – 02:02 WIB
Istana Jawab Rumor soal Pencopotan Budi Gunawan - Sri Mulyani - JPNN.COM
Budi Gunawan saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Foto: Dokumentasi Kemenko Polkam

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab adanya rumor-rumor terkait reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025).

Sebelumnya Presiden Prabowo memberhentikan sejumlah menteri dan melantik pejabat baru. Dua di antaranya Budi Gunawan dan Sri Mulyani.

Istana Jawab Rumor soal Pencopotan Budi Gunawan - Sri MulyaniMenkeu Sri Mulyani. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

Baca Juga:

Berkembang rumor pencopotan Budi Gunawan sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) karena adanya rangkaian kerusuhan pada 28—30 Agustus di Jakarta dan beberapa daerah.

Namun, rumor tersebut dibantah Mensesneg Prasetyo Hadi. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai menko polkam bukan karena alasan yang spesifik, misalnya, seperti kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik (kerusuhan, red). Ini semua, kan, bagian dari evaluasi menyeluruh (dari Presiden, red.)," kata Pras menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Baca Juga:

Selain itu, ada pula rumor yang berkembang bahwa Sri Mulyani sebelumnya telah lebih dulu mengundurkan diri dari jabatan menteri keuangan sebelum reshuffle.

Namun, Prasetyo menepis anggapan soal mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mundur dari jabatan bendahara umum negara tersebut.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab rumor soal pencopotan Budi Gunawan dan Sri Mulyadi oleh Presiden Prabowo Subianto. Begini penjelasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Budi Gunawan  Sri Mulyani  Reshuffle  Prabowo  Prabowo Subianto  Presiden Prabowo  Prasetyo Hadi  dicopot  Menko Polkam  Menteri Keuangan  Budi Arie 
BERITA BUDI GUNAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp