JPNN.com - Nasional - Istana

Istana Minta Maaf soal Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

Jumat, 19 September 2025 – 18:10 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menempuh langkah pemulihan korban sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terkait kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Dalam konferensi pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Prasetyo menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut. “Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah segera merespons dengan memberikan penanganan cepat bagi para penerima manfaat yang terdampak, bekerja sama dengan pemerintah daerah. “Ini tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi. Upaya mitigasi dan perbaikan juga sedang dilakukan agar masalah ini tidak terulang lagi,” katanya.

Baca Juga:

Menurut Prasetyo, pemerintah langsung berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengawasan. Sebagai bagian dari langkah perbaikan, BGN menargetkan zero incident dengan melakukan pembenahan dapur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   Istana  mbg  makan bergizi gratis  Pemerintah 
