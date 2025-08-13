Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Istana Minta Masyarakat Segera Tukarkan Undangan Upacara HUT RI

Rabu, 13 Agustus 2025 – 17:02 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. ANTARA/Livia Kristianti/am.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta masyarakat yang mendapatkan kuota upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara untuk segera menukarkan undangan sesuai jadwal.

Pras meminta agar masyarakat tidak datang bersamaan saat menukarkan undangan demi menghindari penumpukan.

Menurut dia, jadwal penukaran undangan upacara HUT ke-80 RI telah tertera di e-mail yang dikirimkan ke masyarakat yang menjadi calon peserta upacara 17 Agustus 2025 di Istana Negara.

"Masuk di e-mail masing-masing, di situ ada semua penjelasannya, termasuk jadwal kapan saudara-saudara bisa menukar untuk mengambil undangan secara fisik," ujar Pras di Istana Negara, Rabu (13/8).

Prasetyo menjelaskan bahwa penukaran undangan upacara berlangsung sejak hari ini hingga 16 Agustus 2025.

Jadwal penukaran undangan sendiri sudah dibagi menjadi 4 hari agar tidak terjadi penumpukan saat penukaran tiket di Istana Negara.

"Yang bisa menukarkan tiket berkesempatan hadir hari ini, minta tolong untuk hari ini. Yang luang waktu esok hari, minta tolong esok hari untuk ditukar itu dengan undangan fisik," kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu pun menambahkan, pihaknya juga telah mengatur skema masuk-keluar masyarakat maupun tamu undangan saat pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI nanti.

TAGS   Upacara HUT RI  Istana  HUT ke-80 RI  Mensesneg  Prasetyo Hadi 
