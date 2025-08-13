Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Istana Siapkan Panggung Hiburan dan Pesta Rakyat Saat HUT ke-80 RI

Rabu, 13 Agustus 2025 – 13:27 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya menyediakan sejumlah panggung hiburan di seputaran Istana Negara saat HUT ke-80 Republik Indonesia.

Panggung-panggung tersebut disediakan untuk masyarakat yang ingin menyaksikan kemeriahan HUT RI saat 17 Agustus nanti.

“Kami juga menyediakan panggung-panggung hiburan. Kemudian menyediakan juga dalam tanda kutip ya, semacam pesta rakyatlah,” ucap Pras di Istana Negara, Rabu (13/8).

Pesta rakyat diharapkan menghibur masyarakat yang tidak bertampung di kompleks Istana Merdeka namun tetap bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

“Tentunya di sana kami sediakan beberapa tempat-tempat yang bisa untuk tidak bosen menunggu,” kata dia.

Tak hanya itu, pihak Istana juga kemungkinan akan menyiapkan sejumlah permainan untuk masyarakat yang membawa anak kecil.

Pras menuturkan sejauh ini persiapan untuk upacara HUT ke-80 RI sudah mencapai 70 persen.

“Intinya kami ingin meskipun tidak bisa ikut di Istana Merdeka, (masyarakat) juga bisa merasakan semangat dan ketemuan yang sama,” tuturnya. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

