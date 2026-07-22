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JPNN.com - Nasional - Istana

Istana Tegaskan Sudaryono Tidak Akan Rangkap Jabatan Kepala BGN dan Wamentan

Rabu, 22 Juli 2026 – 14:04 WIB
Istana Tegaskan Sudaryono Tidak Akan Rangkap Jabatan Kepala BGN dan Wamentan - JPNN.COM
Sudaryono saat menjabat Wakil Menteri Pertanian. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Sudaryono tidak akan merangkap jabatan.

Sudaryono saat ini masih menjabat Wakil Menteri Pertanian dan akan dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

“Tidak, rencananya akan tidak merangkap jabatan,” ujar Prasetyo di Istana Negara pada Rabu (22/7).

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Walau begitu, pengganti Sudaryono sebagai Wamentan belum ditunjuk dan tak akan dilantik pada hari ini.

“Kalau memang dirasa diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media,” katanya.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto akan melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S Deyang.

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Pelantikan akan digelar pada Rabu (22/7) pukul 15.00 WIB sore hari ini.

"Bapak presiden memutuskan selaku pengganti Kepala BGN adalah Sudaryono yang menjabat sebagai wamentan," tuturnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Sudaryono tidak akan merangkap jabatan.

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TAGS   Sudaryono  kepala BGN  BGN  Prasetyo Hadi 
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