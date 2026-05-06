Istana Ungkap Upaya Kembalikan Kepercayaan Publik

Selasa, 16 Juni 2026 – 01:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Terlebih, setelah adanya rentetan protes dan aksi demo mahasiswa serta masyarakat beberapa waktu terakhir.

Menurut Pras, pemerintah tengah berupaya memperkuat koordinasi dan kerja sama beberapa waktu terakhir.

Baca Juga: Ekonom Ungkap Harga Pertamax Naik untuk Menjaga Kepercayaan Investor

“Terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berhadap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar,” ucap Pras di Kantor Kepresidenan, Istana Negara, pada Senin (15/6).

Pras lalu menjelaskan bahwa Danantara juga melakukan Global Bond Danantara dan bertemu 122 investor demi menstabilkan ekonomi Indonesia.

Penerbitan global bond (obligasi global) perdana Danantara senilai USD 1,5 miliar.

“Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang menurut pendapat kami itu merupakan bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku pelaku ekonomi,” kata dia.

“Yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” lanjutnya.