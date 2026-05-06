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JPNN.com - Nasional - Istana

Istana Ungkap Upaya Kembalikan Kepercayaan Publik

Selasa, 16 Juni 2026 – 01:07 WIB
Istana Ungkap Upaya Kembalikan Kepercayaan Publik - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (podium) di Kantor Kepresidenan, Istana Negara, pada Senin (15/6). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Terlebih, setelah adanya rentetan protes dan aksi demo mahasiswa serta masyarakat beberapa waktu terakhir.

Menurut Pras, pemerintah tengah berupaya memperkuat koordinasi dan kerja sama beberapa waktu terakhir.

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“Terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berhadap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar,” ucap Pras di Kantor Kepresidenan, Istana Negara, pada Senin (15/6).

Pras lalu menjelaskan bahwa Danantara juga melakukan Global Bond Danantara dan bertemu 122 investor demi menstabilkan ekonomi Indonesia.

Penerbitan global bond (obligasi global) perdana Danantara senilai USD 1,5 miliar.

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“Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang menurut pendapat kami itu merupakan bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku pelaku ekonomi,” kata dia.

“Yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi terkait upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik.

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TAGS   tingkat kepercayaan publik  Istana  Mensesneg  Prabowo  Demonstrasi 
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