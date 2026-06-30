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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Istilah Latsarmil Calon Manajer KDKMP Diganti, Tidak Ada Lagi Kegiatan Menembak

Selasa, 30 Juni 2026 – 05:57 WIB
Istilah Latsarmil Calon Manajer KDKMP Diganti, Tidak Ada Lagi Kegiatan Menembak - JPNN.COM
Peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Latsarmil calon manajer KDMP di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Foto: ANTARA /Indrianto Eko Suwarso/agr

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan masukan masyarakat terkait evaluasi latihan dasar militer (latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) seluruhnya penting dan diperhatikan.

Juri menegaskan pemerintah saat ini berupaya memitigasi insiden meninggalnya lima calon manajer KDKMP saat latsarmil tidak lagi terulang.

“Masukan masyarakat itu penting dan diperhatikan,” kata Juri saat menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (29/6).

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“Evaluasi itu atau perbaikan-perbaikan itu terus dilakukan, tetapi intinya adalah memitigasi supaya tidak terjadi masalah seperti yang sudah terjadi meninggalnya lima orang. Jadi, Insya Allah ke depan sudah diantisipasi supaya tidak terjadi korban,” ujar Wamensesneg Juri Ardiantoro.

Terpisah, Kementerian Pertahanan memutuskan untuk menghentikan latsarmil kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola atau manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

"Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan Latsarmil lagi," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

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Perubahan itu dilakukan setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi sistem pembelajaran, setelah kejadian lima peserta latsarmil meninggal dunia.

Dengan adanya evaluasi ini, Rico memastikan kegiatan fisik dan pelatihan yang berkaitan dengan latihan kemiliteran akan dikurangi.

Istilah latsarmil untuk calon manajer KDMP sudah diganti, tidak ada lagi kegiatan menembak.

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TAGS   Latsarmil  KDKMP  Kemhan  Sjafrie Sjamsoeddin 
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