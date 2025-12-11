Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Istirahat dari Medsos, Ari Lasso Fokus Selesaikan Sebuah Proyek

Kamis, 11 Desember 2025 – 05:55 WIB
Ari Lasso. Foto: Instagram/ari_lasso

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ari Lasso memutuskan untuk istirahat dari media sosial sementara waktu.

Keputusan tersebut diumumkan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Medsos detox," ungkap Ari Lasso.

Pelantun Arti Cinta itu berharap semua pihak terkhusus penggemar dan para klien dapat menghargai keputusannya.

Ari Lasso mengaku ingin fokus untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu dekat.

"To goodfelass, Baladewa, clients, partner, I’ll do medsos detox, focusing on sum project, til deal done," jelas mantan vokalis Dewa 19 itu.

Selain itu, Ari Lasso meminta fan agar tidak khawatir terkait keputusannya istirahat dari media sosial.

Dia menegaskan akan segera kembali berinteraksi di dunia maya.

