JPNN.com - Entertainment - Seleb

Istirahat Demi Pemulihan Kesehatan, Vidi Aldiano Tetap Kerjakan Album Baru

Senin, 03 November 2025 – 17:17 WIB
Istirahat Demi Pemulihan Kesehatan, Vidi Aldiano Tetap Kerjakan Album Baru - JPNN.COM
Vidi Aldiano. Foto: Instagram/vidialdiano

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano mengumumkan hiatus dari panggung musik untuk sementara waktu.

Keputusan tersebut diambil demi menjalani proses pemulihan kesehatan dirinya.

"Hai semua! Gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk semua doa dan support kalian selama ini. Benar-benar kalian tuh bensin gue untuk terus semangat & cepat sehat," ungkap Vidi Aldiano melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break (i haven't got any since 2014), untuk fokus kepada pemulihan diri, and also gue sedang mempersiapkan album baru juga untuk tahun depan. yeay," lanjutnya.

Walau vakum untuk sementara waktu, Vidi Aldiano memastikan tetap berusaha berkarya.

Dia bahkan berencana untuk menyelesaikan pengerjaan album baru.

"I know it's long overdue, tapi sabar ya. Gue sedang mengumpulkan beberapa nama yang akan menjadi team sukses untuk album ini. Meanwhile gue izin untuk bisa rehat sambil santai mengerjakan album gue ini dari segala panggung dan shooting dulu," beber suami Sheila Dara itu.

Selain itu, Vidi Aldiano juga memastikan akan tetap aktif di media sosial.

