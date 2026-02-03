Istri Anggota DPRD Sulsel Tewas Kecelakaan, Polisi Selidiki Penyebabnya

jpnn.com, MAKASSAR - Istri anggota DPRD Sulsel Kapten Hariadi, bernama Wardana Mamung (47) meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Tol Reformasi Kilometer 7.200 Makassar, Sulawesi Selatan.

Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Andi Husnaeni mengatakan masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan.

"Masih dalam proses lidik," kata dia melalui keterangannya yang diterima, Sabtu.

Dari laporan yang dikumpulkan tim di lapangan, kejadian kecelakaan lalu lintas yang dikendarai korban mobil jenis Toyota Raize berwarna putih dengan nomor polisi DD 1305 WA diduga mengalami out of control atau di luar kendali saat melaju di tol setempat pada pukul 14.00 WITA.

Kronologi kecelakaan dari laporan, mobil tersebut berisi dua orang bergerak lurus dari arah barat menuju ke arah timur di Tol Reformasi pada kilometer 7.200.

Dugaan sementara mobil tersebut yang dikendarainya oleng ke arah kiri lalu menabrak pembatas jalan sehingga terjadi kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dampak dari kecelakaan itu, korban mengalami luka serius, yakni pada lengan kanan atas patah, pipi kanan robek, pipi kanan patah, kepala pecah dan dinyatakan meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapat penanganan, akan tetapi nyawanya tidak tertolong.