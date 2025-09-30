Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Istri Arya Daru Bantah Isu Perselingkuhan di Kasus Tewasnya Sang Suami

Selasa, 30 September 2025 – 18:02 WIB
Istri diplomat muda Kemenlu RI Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Puspitantri (ketiga kiri), didampingi keluarga saat memberikan keterangan pers di Yogyakarta, Sabtu (27/9/2025). ANTARA/Luqman Hakim

jpnn.com, JAKARTA - Istri Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Puspitantri membantah narasi perselingkuhan di balik kasus tewasnya eks diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) itu.

Terlebih lagi, Arya selama ini sosok yang tidak suka berkeluyuran setelah menyelesaikan tugas di Kemenlu.

"Beliau, tuh, bukan tipe yang berkeluyuran, jadi memang suka cepat sampai," kata Meta ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

Meta melanjutkan mendiang Arya Daru sekitar tiga tahun tinggal di kos kawasan Menteng, Jakarta Pusat, selama bertugas di Kemenlu.

Sesekali Meta datang ke Jakarta. Namun, tidak jarang Arya Daru berkunjung ke Yogyakarta bertemu anak dan keluarga.

Meta juga mengungkapkan barang-barang kewanitaan yang ditemukan di kamar kos Arya Daru milik ibu dua anak itu.

"Kalau saya ke Jakarta itu, saya ada di kos itu, dan barang-barang kewanitaan semua itu punya saya," lanjut dia.

Diketahui, Arya Daru ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7) pagi.

