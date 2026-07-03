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JPNN.com - Nasional - Hukum

Istri dan Anak Mantan Sekjen MPR Juga Digarap KPK

Jumat, 03 Juli 2026 – 08:23 WIB
Istri dan Anak Mantan Sekjen MPR Juga Digarap KPK - JPNN.COM
Tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa Ma'ruf Cahyono berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026). ANTARA FOTO/Reno Esnir/fzn/agr (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memeriksa istri dan anak mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono.

Mereka diperiksa penyidik lembaga antirasuah sebagai saksi pada Kamis (2/7/2026) untuk menelusuri aset-aset hasil dugaan gratifikasi Ma'ruf.

"Kebutuhan penyidik untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga terkait perkara gratifikasi," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

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Budi mengatakan KPK masih mendalami ada atau tidaknya aset hasil gratifikasi yang dinikmati oleh keluarga Ma'ruf Cahyono.

"Ini masih menjadi materi yang kami dalami. Tentu untuk melengkapi berkas penyidikan perkara, dan harapannya ini juga nanti bisa segera lengkap, bisa segera dilakukan penahanan, termasuk juga bisa segera dilakukan tahap dua atau pelimpahan dari penyidikan ke penuntutan," katanya.

Sebelumnya, pada 20 Juni 2025, KPK mengumumkan sedang menyidik kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

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KPK kemudian mulai memanggil saksi untuk penyidikan kasus tersebut pada 23 Juni 2025.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan telah menetapkan seorang penyelenggara negara sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi di Setjen MPR RI tersebut.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memeriksa istri dan anak mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono.

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TAGS   mantan sekjen mpr  istri dan anak  Gratifikasi  KPK 

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