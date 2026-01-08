Istri Dirdik KPK Jabat Kapolres Metro Bekasi

jpnn.com - KABUPATEN BEKASI - Komisaris Besar Sumarni, istri Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu, resmi menjabat Kapolres Metro Bekasi menggantikan Kombes Mustofa. Serah terima jabatan dari Kombes Mustofa ke Kombes Sumarni dikemas melalui tradisi upacara kepolisian di Mapolres Metro Bekasi.

Sumarni, dalam sambutan perdana sebagai Kapolres Metro Bekasi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikan pimpinan institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Perwira menengah Polri itu juga mengapresiasi kinerja serta capaian yang telah diraih oleh pendahulunya selama memimpin Polres Metro Bekasi.

Kombes Sumarni menekankan komitmen melanjutkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan hukum terbaik kepada warga Kabupaten Bekasi.

"Sebagai pejabat Kapolres Metro Bekasi yang baru, kami mohon izin melanjutkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Bapak Kombes Pol. Mustofa. Banyak prestasi dan capaian luar biasa yang sudah diraih beliau dalam mengkondusifkan wilayah hukum Polres Metro Bekasi yang memiliki dinamika luar biasa," katanya di Cikarang, Rabu (7/1).

Sumarni juga berharap dukungan penuh dari seluruh jajaran, mulai dari pejabat utama, para kepala kepolisian sektor, perwira hingga anggota Polri serta ASN di lingkungan Mapolres Metro Bekasi.

"Apa yang selama ini telah rekan-rekan berikan kepada Bapak Kombes Pol. Mustofa, kami mohon juga dapat diberikan kepada kami. Mari bersama-sama laksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban,masyarakat, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ujarnya.

Sumarni turut mendoakan Kombes Mustofa yang kini mengemban amanah baru sebagai Direktur Polisi Air (Dirpolair) Polda Metro Jaya agar proses pendidikan dan karier yang dijalani ke depan berjalan lancar.