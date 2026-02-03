Istri Eks Kapolri Jenderal Hoegeng Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Istri mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani yang akrab disapa Eyang Meri meninggal dunia.

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengucapkan duka cita mendalam.

"Saya menyatakan duka cita dan kesedihan yang mendalam karena keluarga Pak Hoegeng sudah seperti keluarga sendiri. Saya sendiri menyapa Bu Hoegeng dengan sapaan Tante Meri," kata Megawati dalam keterangan tertulis, Selasa.

Megawati yang saat ini berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, mengatakan dia juga sangat dekat dengan putri Hoegeng, Reni karena mereka berdua sama-sama sekolah di Perguruan Cikini.

"Tante Meri adalah seorang istri dan ibu yang sangat baik. Keduanya sama-sama hangat dan punya jiwa seni yang tinggi serta punya grup band Hawaian Senior," kata dia.

Diceritakannya, saat itu beberapa kali datang ke kediaman mereka saat sedang latihan band The Hawaian Senior.

Sebagai mantan presiden yang telah membuat tinggalan bersama pemimpin-pemimpin lain Indonesia pada waktu itu dengan memisahkan Polri dari TNI melalui UU Nomor 2/2002 tentang Polri dan UU Nomor 24/2004 tentang TNI, Megawati mengingatkan jajaran Kepolisian RI agar menjadikan Hoegeng sebagai panutan, yaitu polisi yang bersih, melindungi dan mengayomi masyarakat.

"Saya punya pengalaman pribadi beberapa kali bertemu di jalan ketika hendak berangkat kuliah dari rumah Jalan Sriwijaya dengan Pak Hoegeng yang sedang mengendarai sepeda dengan pakaian kebesaran kapolri. Saking sederhananya Pak Hoegeng belum memiliki rumah sendiri pada waktu itu," kenang dia.