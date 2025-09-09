Istri Eza Gionino Ajukan Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak, Berapa Nominalnya?

jpnn.com, JAKARTA - Meiza Aulia tak hanya mengajukan gugatan cerai terhadap Eza Gionino.

Kuasa hukum Meiza Aulia, Rendi Rumapea menuturkan, kliennya juga mengajukan hak asuh anak dan nafkah anak.

Meskipun mengajukan hak asuh anak, Rendi menegaskan, Meiza Aulia tak akan mempersulit Eza Gionino untuk bertemu ketiga anak mereka.

"Ketika nanti anak ada di tangan klien kami Mbak Echa, tidak akan menghalangi anak itu bertemu dengan ayahnya supaya sama-sama dapat figur ayah dan ibu," ujar Rendi Rumapea di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (7/9).

Ditanyai soal nominal nafkah anak yang diajukan oleh Meiza Aulia, Rendi tak membeberkannya dengan detail.

Dia mengatakan, nominal tersebut telah dicantumkan oleh kliennya dalam gugatan.

Akan tetapi, dia mengaku belum bisa mengungkapkannya secara detail.

"Untuk nominal ada dalam gugatan, tetapi mungkin saat ini belum bisa saya spill hanya saja nanti tetap hakim akan menilai dari kesanggupan tergugat atau Mas Eza," ucap Rendi.