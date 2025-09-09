Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Istri Eza Gionino Ajukan Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak, Berapa Nominalnya?

Selasa, 09 September 2025 – 22:22 WIB
Istri Eza Gionino Ajukan Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak, Berapa Nominalnya? - JPNN.COM
Eza Gionino dan istri, Meiza Aulia Coritha. Foto: Instagram/echa

jpnn.com, JAKARTA - Meiza Aulia tak hanya mengajukan gugatan cerai terhadap Eza Gionino.

Kuasa hukum Meiza Aulia, Rendi Rumapea menuturkan, kliennya juga mengajukan hak asuh anak dan nafkah anak.

Meskipun mengajukan hak asuh anak, Rendi menegaskan, Meiza Aulia tak akan mempersulit Eza Gionino untuk bertemu ketiga anak mereka.

Baca Juga:

"Ketika nanti anak ada di tangan klien kami Mbak Echa, tidak akan menghalangi anak itu bertemu dengan ayahnya supaya sama-sama dapat figur ayah dan ibu," ujar Rendi Rumapea di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (7/9).

Ditanyai soal nominal nafkah anak yang diajukan oleh Meiza Aulia, Rendi tak membeberkannya dengan detail.

Dia mengatakan, nominal tersebut telah dicantumkan oleh kliennya dalam gugatan.

Baca Juga:

Akan tetapi, dia mengaku belum bisa mengungkapkannya secara detail.

"Untuk nominal ada dalam gugatan, tetapi mungkin saat ini belum bisa saya spill hanya saja nanti tetap hakim akan menilai dari kesanggupan tergugat atau Mas Eza," ucap Rendi.

Meiza Aulia tak hanya mengajukan gugatan cerai terhadap Eza Gionino, tetapi juga hak asuh anak dan nafkah anak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Eza Gionino  Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha  meiza aulia gugat cerai Eza Gionino  Meiza Aulia Coritha  perceraian 
BERITA EZA GIONINO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp