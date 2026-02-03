Istri Layvin Kurzawa Menangis Gara-Gara Pendukung Persib

jpnn.com - BANDUNG - Bek kiri Persib Bandung Layvin Kurzawa berbagi kisah, sisi lain saat pengenalan dirinya sebagai pemain baru, di Gelora Bandung Lautan Api, 25 Januari.

Dia mengatakan, istrinya terharu dan menangis saat mendengar nama Kurzawa menggema di stadion.

Istrinya terharu mendapat sambutan hangat dari tim, manajemen, tak kecuali pendukung Persib, Bobotoh.

Kurzawa menuturkan, keluarganya di Prancis pun menyaksikan proses tersebut dan merasa terharu.

"Sungguh luar biasa, keluarga saya juga menyaksikannya dari televisi. Istri saya menangis terharu karena ini sangat luar biasa, ini karena kalian semua, ada begitu banyak fan, ada banyak orang yang menyebutkan nama saya, Kurzawa. Ini sangat menyenangkan," katanya.

Dia mengatakan itu semua menjadi hal yang dipertimbangkan sehingga memutuskan untuk bergabung dengan Persib.

Kurzawa juga mengatakan bahwa Kota Bandung menjadi hal yang memperkuatnya untuk mau datang ke Persib.

"Saya lihat fan, saya lihat stadionnya dan saya lihat kotanya, itu kenapa saya bergabung. Saya belum tahu ini sebelumnya, baru sekarang saya tahu dan saya merasa senang berada di sini," tuturnya. (pci/jpnn)