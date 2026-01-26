Istri Lucky Widja Ceritakan Kronologi Meninggalnya Sang Suami

jpnn.com, JAKARTA - Istri Lucky Widja, Aleima Sharuna menceritakan kronologi kepergian sang suami.

Adapun Vokalis Element itu meninggal dunia pada Minggu (25/1). Kekinian, jenazah Lucky Widja telah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

"Beberapa hari memang sudah enggak enak badan. Lalu pagi ke IGD, langsung masuk ICU. Setelah itu malamnya, pergi (meninggal dunia)," ujar Aleima Sharuna di TPU Jeruk Purut, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Senin (26/1).

Pria 49 tahun itu meninggal dunia di rumah sakit setelah mendapat penanganan medis dan sempat terdiagnosa tuberkulosis di bagian ginjal.

"Betul. Kena tuberkulosis (pada) ginjal. Jadi TBC, tetapi merusak ginjal, bukan paru-parunya," tuturnya.

Akibat TBC pada ginjal yang diidapnya, Lucky Widja mengalami gagal ginjal, sehingga perlu menjalani cuci darah selama setahun terakhir.

Aleima menuturkan, suaminya harus menjalani cuci darah tiap minggu sebanyak dua kali.

Dia lantas mengungkapkan kondisi suaminya sebelum dilarikan ke rumah sakit, lalu akhirnya mengembuskan napas terakhir.