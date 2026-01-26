Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Istri Lucky Widja Ceritakan Kronologi Meninggalnya Sang Suami

Selasa, 27 Januari 2026 – 03:08 WIB
Istri Lucky Widja Ceritakan Kronologi Meninggalnya Sang Suami - JPNN.COM
Vokalis Element Lucky Widja meninggal. Foto: Instagram/luckywidja

jpnn.com, JAKARTA - Istri Lucky Widja, Aleima Sharuna menceritakan kronologi kepergian sang suami.

Adapun Vokalis Element itu meninggal dunia pada Minggu (25/1). Kekinian, jenazah Lucky Widja telah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

"Beberapa hari memang sudah enggak enak badan. Lalu pagi ke IGD, langsung masuk ICU. Setelah itu malamnya, pergi (meninggal dunia)," ujar Aleima Sharuna di TPU Jeruk Purut, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Senin (26/1).

Baca Juga:

Pria 49 tahun itu meninggal dunia di rumah sakit setelah mendapat penanganan medis dan sempat terdiagnosa tuberkulosis di bagian ginjal.

"Betul. Kena tuberkulosis (pada) ginjal. Jadi TBC, tetapi merusak ginjal, bukan paru-parunya," tuturnya.

Akibat TBC pada ginjal yang diidapnya, Lucky Widja mengalami gagal ginjal, sehingga perlu menjalani cuci darah selama setahun terakhir.

Baca Juga:

Aleima menuturkan, suaminya harus menjalani cuci darah tiap minggu sebanyak dua kali.

Dia lantas mengungkapkan kondisi suaminya sebelum dilarikan ke rumah sakit, lalu akhirnya mengembuskan napas terakhir.

Istri Lucky Widja, Aleima Sharuna menceritakan kronologi kepergian sang suami. Simak selengkapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lucky Widja meninggal  Lucky Widja  Berita Dukacita  Grub Band Element 
BERITA LUCKY WIDJA MENINGGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp