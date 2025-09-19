Istri Makin Manja Sejak Hamil Anak Kedua, Irwansyah: Mau Lebih Dekat-Dekat

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Irwansyah mengungkap perubahan yang dialami istrinya, Zaskia Sungkar semenjak hamil anak kedua mereka.

Saat ini, Zaskia Sungkar tengah hamil anak kedua mereka. Usia kandungannya memasuki 13 minggu.

Irwansyah menyebut, sang istri menjadi lebih manja dan ingin selalu dekat dengannya semenjak hamil anak kedua.

"Kia tuh lebih kayak, hamil, memang setiap hamil sih dia, yang pertama sama yang sekarang juga ya lebih manja, mau lebih dekat-dekat," ujar Irwansyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

Zaskia Sungkar mengatakan, dirinya memang tak ingin sendirian di kehamilan keduanya ini.

"Enggak pengin apa-apa banget, cuma yang penting ada saja. Yang penting enggak sendiri gitu, kalau sendiri kan kayak bingung mau ngapain, enggak bisa aktivitas," kata kakak Shireen Sungkar tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Irwansyah lantas menceritakan bagaimana sikap manja sang istri semenjak kehamilannya kedua saat ini.

"Ya, gue lagi meeting, jadi, itu ditelepon apa segala macam. Cuma kayak, 'hmm, kan, lagi kerja'. Kayak, 'oke sayang, ya bentar lagi ya', begitu," ucap Irwansyah.