JPNN.com - Internasional

Istri Mantan Perdana Menteri Nepal Meninggal Setelah Rumahnya Dibakar Massa

Rabu, 10 September 2025 – 14:05 WIB
Istri Mantan Perdana Menteri Nepal Meninggal Setelah Rumahnya Dibakar Massa - JPNN.COM
Massa mengikuti demonstrasi yang menentang pelarangan media sosial oleh pemerintah Nepal. (Antara/Anadolu/as)

jpnn.com - MOSKOW - Istri mantan Perdana Menteri Nepal Jhalanat Khanal, yang terluka setelah rumahnya dibakar massa dalam kerusuhan antipemerintah di Nepal, telah meninggal dunia.

Hal itu sebagaimana dilaporkan porta Khabarhub pada Selasa (9/9).

Sebelumnya pada hari yang sama, portal tersebut melaporkan bahwa istri Khanal berada dalam kondisi kritis akibat luka bakar yang dideritanya.

Ketegangan di Nepal bermula pada 4 September saat otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam batas waktu yang ditentukan.

Protes massal yang sebagian besar melibatkan generasi muda, yang dijuluki media sebagai "Revolusi Gen Z", mulai berlangsung di Ibu Kota Nepal pada Senin (8/9) dan telah menyebar ke sejumlah kota besar di seluruh Nepal.

Situasi di Nepal memanas setelah para pengunjuk rasa menerobos gedung parlemen, sehingga memaksa aparat penegak hukum untuk menggunakan meriam air, gas air mata dan peluru tajam. Akibatnya, sejumlah pengunjuk rasa mengalami luka, menurut laporan tersebut.

Pengunjuk rasa yang meminta Perdana Menteri Sharma Oli agar mengundurkan diri, mulai membakar kediaman pribadi Oli yang berada di Kota Baluwatar.

Mereka dilaporkan menuntut pertanggungjawaban atas kematian korban dan membakar kediaman sang PM.

Istri mantan Perdana Menteri Nepal Jhalanat Khanal tewas setelah rumahnya dibakar massa.

Sumber ANTARA

