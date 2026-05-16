Istri Melahirkan, Virgoun Bahas Masa Lalu dan Tanggung Jawab

Sabtu, 16 Mei 2026 – 04:13 WIB
Musisi Virgoun mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Kamis (2/4/2026). Foto: Instagram/virgoun_

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Virgoun tengah berbahagia setelah istrinya, Lindi Fitriyana, melahirkan anak pertama mereka.

Vokalis grup Last Childmembagikan kebahagiaan itu melalui akunnya di Instagram pada Jumat (15/5).

Dalam unggahan awal, dia memperlihatkan momen persiapan persalinan Lindi di sebuah rumah sakit.



Tak lama kemudian, Virgoun juga membagikan foto wajah anak pertamanya bersama sang istri.

Selain membagikan kabar bahagia, dia menulis pesan panjang yang berisi ungkapan syukur sekaligus refleksi perjalanan hidupnya.

“Gue enggak pernah berusaha terlihat jadi musisi yang bermoral dan berkelas. I'm a rock n roll as a f*ck!” tulis Virgoun.



Virgoun mengakui masa lalunya jauh dari sempurna. Dia menyebut musik dan menulis lagu menjadi jalan yang membantunya melewati berbagai fase dalam hidup.

“Gue bertanggung jawab atas perbuatan gue. Ketika salah gue memilih diam, gue terima semua pukulan yang datang tanpa playing victim,” lanjutnya.

Istri melahirkan, Virgoun membahas masa lalu, tanggung jawab, dan refleksi hidup lewat unggahan baru.

TAGS   lindi fitriyana  Istri Virgoun  virgoun  Lindi Fitriyana melahirkan 
