JPNN.com - Entertainment - Seleb

Istri Onadio Leonardo: Kamu Bukan Penjahat, Cuma Lalai, dan Bodoh

Selasa, 04 November 2025 – 00:08 WIB
Istri Onadio Leonardo: Kamu Bukan Penjahat, Cuma Lalai, dan Bodoh - JPNN.COM
Onadio Leonardo dan istrinya, Beby Prisillia Gustianyah. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com, JAKARTA - Istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia kembali menuliskan kata-kata manis untuk sang suami.

Seperti diketahui, Onad sapaannya, saat itu tengah menghadapi proses hukum atas dugaan kasus narkoba.

"Dear my husband, enam tahun kita nikah kamu sudah kerja keras mendaki gunung kamu bukan jatuh, kamu cuman lagi kesandung batu kecil," ujar Beby Prisillia melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (3/11).

Dia memastikan bahwa dirinya beserta keluarga, maupun teman-teman akan selalu ada untuk Onad.

"Pokoknya aku, anak-anak, keluarga, sama teman-teman selalu ada buat kamu di sini," ucap Beby.

Ibu dua anak itu lantas mengungkapkan kerinduannya terhadap tingkah dan kelucuan sang suami.

"Kami semua kangen sama bercandaan kamu, tingkah kamu, sama jokes-jokes absurd kamu," ucap Beby Prisillia.

Dalam unggahan yang sama, dia juga mengungkapkan rasa cintanya kepada sang suami.

Dalam unggahan yang sama, dia juga mengungkapkan rasa cintanya kepada sang suami.

