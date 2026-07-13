Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Istri Siri Mengaku Ditelantarkan, Vicky Prasetyo Sampaikan Sindiran

Senin, 13 Juli 2026 – 17:17 WIB
Istri Siri Mengaku Ditelantarkan, Vicky Prasetyo Sampaikan Sindiran - JPNN.COM
Vicky Prasetyo. Foto: Instagram/vickyprasetyo777

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Vicky Prasetyo membantah kabar dirinya menelantarkan istri sirinya yang bernama Fangfang.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memberikan klarifikasi mulai dari momen perkenalan hingga soal nafkah.

"Slide 1 kamu yang chat duluan menawarkan diri berkenalan dan saya balas dengan ramah," ungkap Vicky Prasetyo menggunggah bukti pesan dari Fangfang.

Baca Juga:

Kemudian, vokalis Kudeta tersebut mengungkap bukti transfer nafkah untuk Fangfang.

Vicky Prasetyo membuka bukti tersebut demi membantah tudingan tidak menafkahi istri siri.

"Slide 2 saya masih kirim nafkah 3 hari sebelum akhirnya nangis-nangis ditelantarkan. Setiap bulan juga saya berikan rezekinya untuk ibunya dan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Sebenarnya nafkah tidak harus dipertontonkan baik besar atau kecil semua ini karena situasi karena ada air mata anak-anak saya juga yang harus dijaga," ucap mantan suami Angel Lelga itu.

Baca Juga:

Tidak hanya itu, Vicky Prasetyo lantas menyampaikan sindiran yang ditujukan kepada Fangfang.

Dia menyinggung sikap Fangfang yang diduga sengaja membuat sensasi agar meraih popularitas.

Presenter Vicky Prasetyo membantah kabar dirinya menelantarkan istri sirinya yang bernama Fangfang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vicky Prasetyo  mantan istri Vicky Prasetyo  Istri Vicky Prasetyo  Fangfang 
BERITA VICKY PRASETYO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp