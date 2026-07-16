Istri Siri Segera Melahirkan, Vicky Prasetyo Ungkap Sebuah Fakta

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus komedian, Vicky Prasetyo membenarkan kabar bahwa dirinya telah menikah siri dengan perempuan bernama Fangfang.

Dia juga mengakui bahwa Fangfang tengah hamil dengan usia kandungan memasuki sembilan bulan.

Akan tetapi, Vicky Prasetyo membantah gosip yang menyebutkan biaya persalinan Fangfang harus dengan sistem reimburse.

"Enggak, enggak ada, orang itu istri sah," kata Vicky Prasetyo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Vokalis Kudeta itu tidak memungkiri bahwa hubungan dirinya dan Fangfang sempat memanas.

Sebab, Fangfang belum lama ini muncul ke publik lalu membuat pengakuan ditelantarkan oleh Vicky Prasetyo.

Dia mengaku belum berkomunikasi dengan Fangfang perihal masalah tersebut.

"Belum dihubungi, ngomongin persiapan lahiran saja," jelas mantan suami Angel Lelga itu.