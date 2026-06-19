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JPNN.com - Kriminal

Istri Tewas Terlilit Seprai di Jendela, Suami di Tambora Diringkus Polisi

Jumat, 19 Juni 2026 – 22:08 WIB
Istri Tewas Terlilit Seprai di Jendela, Suami di Tambora Diringkus Polisi - JPNN.COM
Kepolisian meringkus seorang pria berinisial ES (30) usai diduga membunuh istrinya yang berinisial di R (40) di tempat tinggal korban di Jalan Padamulya VIII RT/RW 001/09 Angke, Tambora, Jakarta Barat, Jumat (19/6/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian bergerak cepat meringkus seorang pria berinisial ES, 30, yang diduga kuat membunuh istrinya sendiri, R, 40.

Pelaku ditangkap Jumat (19/6/2026) malam tidak lama setelah jasad korban ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat.

"Terduga pelaku sudah ditangkap. Selanjutnya ditangani Satreskrim Polres," kata Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat malam.

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Penangkapan pelaku berawal dari laporan yang diterima Polsek Tambora terkait adanya temuan mayat korban di dalam rumahnya sekitar pukul 15.00 WIB.

"Selanjutnya Piket Buser Polsek mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) dan mendapati korban dalam keadaan terduduk dan di lehernya terlilit kain seprai yang diikat ke teralis jendela," kata Wahyu.

Petugas kepolisian pun memeriksa beberapa saksi di sekitar lokasi dan mendapati informasi bahwa korban diduga dibunuh oleh suaminya.

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"Saat piket buser sedang mengamankan TKP, pelaku keluar dari dalam rumahnya, dan selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Tambora," tutur Wahyu.

Sebelumnya, seorang ibu rumah tangga berinisial R (40) tewas setelah diduga dibunuh oleh suaminya yang berinisial ES (30) di kediamannya di Jalan Padamulya VIII RT/RW 001/09 Angke, Tambora, Jakarta Barat pada Jumat sore sekira pukul 15.00 WIB.

Aparat kepolisian bergerak cepat meringkus seorang pria berinisial ES, 30, yang diduga kuat membunuh istrinya sendiri, R, 40.

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TAGS   bunuh istri  pembunuhan sadis  pembunuhan istri  pembunuhan di Tambora 
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