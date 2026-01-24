Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Global

Isu Akuisisi Greenland, Indonesia Serukan Perdamaian dan Stabilitas Kawasan

Sabtu, 24 Januari 2026 – 21:07 WIB
Isu Akuisisi Greenland, Indonesia Serukan Perdamaian dan Stabilitas Kawasan
Menteri Luar Negeri Sugiono soa isu akuisisi Greenland. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sikap netral Indonesia di tengah isu akuisisi Greenland.

Menurut dia, di tengah situasi global yang begitu dinamis, Indonesia harus tetap mengedepankan kepentingan nasional.

“Kita ada dalam posisi non-align (tidak bersekutu). Kita sadar bahwa dunia sekarang sangat dinamis situasinya,” ujar Sugiono dikutip dari pers rilis Istana Negara, pada Sabtu (24/1).

“Namun, kita juga harus ingat bahwa ada kepentingan nasional yang harus dijaga,” lanjutnya.

Indonesia, tambah Sugiono, mengharapkan adanya perdamaian dan stabilitas di antara semua negara.

Hal itu sesuai pernyataan Presiden Prabowo Subianto, tanpa adanya stabilitas dan perdamaian maka tak akan ada negara dunia yang makmur.

“Seperti yang disampaikan juga kemarin oleh Bapak Presiden bahwa tanpa stabilitas, tanpa perdamaian, tidak mungkin mencapai suatu keadaan yang di mana dunia ini makmur. Saya kira itu yang menjadi posisi kita,” tutur Sugiono. (mcr4/jpnn)



Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

TAGS   greenland  perdamaian dan stabilitas kawasan  isu akuisisi greenland  menlu sugiono 
