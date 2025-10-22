Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Isu Bojan Hodak ke Timnas Indonesia, Marc Klok Pasang Badan

Rabu, 22 Oktober 2025 – 15:20 WIB
Isu Bojan Hodak ke Timnas Indonesia, Marc Klok Pasang Badan - JPNN.COM
Gelandang Persib Bandung Marc Klok saat berseragam Timnas Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Gelandang sekaligus kapten Persib Bandung Marc Klok dengan tegas menolak wacana yang menyebut Bojan Hodak bakal menjadi pelatih Timnas Indonesia.

Bagi Klok, jasa pelatih asal Kroasia itu masih dibutuhkan Maung Bandung untuk melanjutkan misi besar meraih hattrick juara Liga Indonesia.

"Dia harus lihat kan. Kalau dia mau, silakan. Kalau buat saya di Persib oke. Kami mau hattrick (gelar juara liga) soalnya. Tidak bisa keluar dari saya untuk ini," ujar Klok

Pernyataan tegas itu dilontarkan Klok di tengah maraknya spekulasi di media sosial dan komunitas sepak bola nasional.

Setelah PSSI resmi mengakhiri kerja sama dengan Patrick Kluivert seusai kegagalan Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, nama Bojan Hodak disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti.

Persib Masih Butuh Bojan Hodak

Namun, Klok punya pandangan berbeda. Dia menilai Persib sedang berada di jalur yang tepat dan kehilangan Hodak bisa mengganggu kestabilan tim.

Di sisi lain, Bojan Hodak memilih untuk tidak menanggapi rumor tersebut secara berlebihan.

Pelatih yang mengantar Persib meraih back to back juara Liga 1 itu menyebut belum ada pembicaraan resmi dari PSSI terkait posisi pelatih Timnas Indonesia.

