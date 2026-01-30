Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Isu BUMN Baru Bakal Ambil Alih Tambang Martabe, Rosan Bilang Begini

Jumat, 30 Januari 2026 – 01:44 WIB
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menanggapi terkait isu pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) baru bernama Perminas.

Perminas disebut-sebut akan mengambil alih pengelolaan tambang emas Martabe.

Rosan menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan terkait hal tersebut. Menurut dia, pemerintah masih akan melakukan pembahasan internal untuk melihat kondisi perusahaan secara menyeluruh.

“Sebetulnya kami baru akan melakukan rapat besok (hari ini). Tidak hanya soal itu saja, tapi kami juga melihat berbagai aspek, termasuk memastikan kondisi perusahaan seperti apa,” ucap Rosan, pada Rabu (28/1).

Dia menjelaskan, pertimbangan pemerintah tidak semata-mata pada aspek perizinan yang telah dicabut, melainkan juga dampaknya terhadap para pekerja serta keterlibatan kementerian lain dalam proses pengambilan keputusan.

“Di sana juga ada karyawan yang bekerja, jadi ini tidak hanya dilihat dari satu sisi. Masih ada beberapa kementerian lain yang terlibat,” kata dia.

Menteri Investasi/Kepala BKPM memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh persoalan tersebut secara komprehensif.

Pembahasan lanjutan akan dilakukan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator dan seluruh pihak terkait. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

