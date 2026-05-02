JPNN.com - Olahraga - Liga Spanyol

Isu Comeback ke Real Madrid, Jose Mourinho Akhirnya Angkat Bicara

Sabtu, 02 Mei 2026 – 11:01 WIB
Isu Comeback ke Real Madrid, Jose Mourinho Akhirnya Angkat Bicara - JPNN.COM
Jose Mourinho digosipkan balik ke Real Madrid.(REUTERS/POOL New)

jpnn.com - Spekulasi yang mengaitkan Jose Mourinho dengan kursi pelatih Real Madrid kembali mencuat.

Isu tersebut mencuat seiring situasi Los Blancos yang tengah limbung dan membutuhkan sosok berpengalaman di pinggir lapangan.

Kabar yang beredar menyebut manajemen Madrid tertarik memulangkan pelatih asal Portugal itu.

Presiden Real Madrid Florentino Perez disebut-sebut membuka peluang untuk bekerja sama lagi dengan pelatih berjuluk The Special One tersebut.

Namun, Mourinho langsung meredam spekulasi yang berkembang. Sosok yang pernah menangani Real Madrid pada 2010 hingga 2013 itu memastikan tidak ada pendekatan apa pun dari tim ibu kota Spanyol.

"Saya bisa memastikan tidak ada komunikasi apa pun dari Real Madrid. Saya sudah cukup lama berada di dunia sepak bola, jadi paham bagaimana rumor seperti ini muncul," ucap entrenador yang kini menukangi Benfica itu.

Mourinho juga menegaskan bahwa dirinya masih terikat kontrak bersama Benfica dan tidak memiliki rencana untuk berpindah dalam waktu dekat.

"Saya tidak melihat kemungkinan untuk ke sana. Situasinya jelas, saya masih memiliki kontrak dengan Benfica dan fokus saya ada di sini," jelasnya.

Spekulasi yang mengaitkan Jose Mourinho dengan kursi pelatih Real Madrid kembali mencuat.

